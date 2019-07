Esporte Rivalidade mostra potência em recorte do torneio

Nos últimos 30 anos, o clássico entre Brasil e Argentina foi uma das marcas da Copa América. Isso apimentou, mais ainda, a rivalidade entre as duas seleções. Primeiro, porque em qualquer edição do torneio, brasileiros e argentinos chegam como favoritos, geralmente ao lado de uruguaios. Segundo, nos 30 últimos anos, as equipes sempre disputaram jogos decisivos - não se enfren...