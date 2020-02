Esporte Rival do Vila na Copa do Brasil, Ponte Preta acerta com técnico após demitir Kleina Equipe paulista é adversária do Tigre na 2ª fase da competição nacional. Jogo será na próxima quinta-feira (27), em Campinas

A Ponte Preta já tem seu novo treinador para a sequência da temporada 2020. A equipe campineira acertou na manhã desta quinta-feira (20) o retorno do técnico João Brigatti, que estava dirigindo o Sampaio Corrêa. João Brigatti estava apalavrado com a Ponte Preta desde a noite desta quarta-feira. No entanto, aguardava uma reunião com o presidente do Sampaio Corrêa...