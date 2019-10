Esporte Rival do Vila, líder está perto de subir para elite do Brasileiro

Equipe com principal investimento da Série B, o Bragantino está a poucos jogos de conquistar o objetivo da temporada: o acesso à elite nacional. Nas contas do técnico Antônio Carlos Zago, restam três vitórias para o Massa Bruta confirmar sua vaga na próxima temporada do Brasileirão. “Temos uma diferença de 12 pontos para o 5º colocado. É numa situação privilegiada...