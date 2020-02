Esporte Rival do Goiás na Sul-Americana troca de técnico antes da estreia Sol de América opta pela demissão de Pablo Daniel Escobar e contrata ex-goleiro da seleção argentina a uma semana da partida contra o Goiás

Após início ruim no Campeonato Paraguaio, a diretoria do Sol de América, adversário do Goiás na 1ª fase da Copa Sul-Americana, optou pela troca de treinador a uma semana da estreia na competição continental. O escolhido pela diretoria do clube paraguaio para ocupar a vaga de Pablo Daniel Escobar é o argentino Luis Islas, de 54 anos, ex-goleiro da seleção argentina, campeã...