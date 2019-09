Esporte Rival do Goiás na semi da Copa Verde tem 2ª melhor aproveitamento da Série B pós-Copa América; veja São seis vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas na Segundona após a paralisação para o torneio continental

O Goiás tem um adversário complicado pela frente na semifinal da Copa Verde. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sortear as datas e mandos de campo do duelo, o clube esmeraldino se prepara para enfrentar o Cuiabá, equipe que tem o 2º melhor aproveitamento na Série B do Brasileiro, ao lado do Atlético, após a pausa para Copa América - o Operário é dono da ...