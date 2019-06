Esporte Rival do Brasil, Bolívia corta jogador às vésperas da estreia na Copa América Atacante Rodrigo Ramallo sofreu uma lesão no tornozelo e o meia Ramiro Vaca, do The Strongest, foi escolhido como substituto

A seleção da Bolívia tem uma baixa para iniciar a disputa da Copa América, a partir desta sexta-feira (14). O atacante Rodrigo Ramallo sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e acabou cortado do elenco nesta quarta-feira (12). A equipe adversária do Brasil na partida de abertura da competição já convocou como substituto o meia Ramiro Vaca, do The Strongest. Ex-joga...