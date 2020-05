Esporte Rival do Atlético-GO na Copa do Brasil está de volta aos treinos São José-RS retornou às atividades na segunda-feira (18). Presidente do Dragão pede que governo de Goiás libere para que os clubes voltem a treinar

O São José-RS, adversário do Atlético na 3ª fase da Copa do Brasil, já retomou a rotina de treinos. É o terceiro clube do futebol gaúcho, após Inter e Grêmio, a se reapresentar para as avaliações clínicas e alguns treinamentos físicos. O elenco do Zequinha e comissão técnica já trabalham no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, desde segunda-feira (18). Antes da rea...