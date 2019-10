Esporte Rival direto é um dos obstáculos do Atlético na luta por acesso Na reta final da Série B, Atlético enfrenta, nesta sexta-feira (25), concorrente direto. Rivais têm muitas semelhanças e podem inverter posições após rodada

Há mais semelhanças do que diferenças entre Atlético e América-MG, que voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (25), às 19h15, em partida válida pela 31ª rodada da Série B e que será disputada no Estádio Antônio Accioly. Neste momento, que é de definição na briga pelo acesso à Série A 20020, as duas equipes estão separadas só por dois pontos, faltando oito jogos para...