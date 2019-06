Esporte Rival de sábado na Copa América, Peru enfrentará Brasil em amistoso em setembro Este será o segundo amistoso programado para o período. O Brasil também já anunciou duelo contra a Colômbia quatro dias antes, no dia 6 de setembro, no Hard Rock Stadium, em Miami

Adversário da seleção brasileira na última rodada da fase de grupos da Copa América, no sábado, o Peru vai reencontrar o Brasil em amistoso nos Estados Unidos na próxima data Fifa. O jogo será no dia 10 de setembro (terça-feira), no Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos. Hoje, o Peru alcançou outro patamar no futebol sul-americano. Depois de ocupar d...