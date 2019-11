Esporte Rival alviverde, Atlético Mineiro tem um dos piores desempenhos do returno

Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos, o Atlético Mineiro despencou na tabela do Campeonato Brasileiro. O objetivo principal do clube alvinegro, no momento, é confirmar a permanência na elite nacional, já que está com 36 pontos, apenas cinco à frente do Fluminense, que abre a faixa do rebaixamento. A campanha do Galo é a 4ª pior no returno do Nacional. Apen...