Esporte Rivais cariocas disputam última vaga na Sul-Americana Fluminense e Botafogo podem se classificar para o torneio e entram em campo de um olho um no outro para conseguir terminar em 14º lugar

Se em 2018 o Fluminense escapou do rebaixamento para a Série B apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro, neste ano o clube viverá um fim de competição mais ameno. Já livre do risco de queda que o atormentou durante toda a campanha, o time jogará neste domingo (8) contra o Corinthians, em São Paulo, às 16 horas, com o objetivo de garantir um lugar na Copa Sul-Ame...