Esporte Rivais, Atlético e Vila Nova entram em modo maratona Próximas rodadas trarão desgaste para Atlético e Vila Nova, que se preparam para encarar sequência de jogos

Sabe aquela máxima ouvida no futebol de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário? Pois ela vale para Atlético e Vila Nova na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No caso dos times goianos, o título é o acesso à elite. Os adversários, além dos outros 18 concorrentes na competição, são as circunstâncias que a Série B impõe. Uma delas, com cará...