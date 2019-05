Esporte Ritmo intenso rumo ao sonho paralímpico Atletas de equipe goiana intensificam preparação de olho em vagas na seleção brasileira, que vai disputar os Jogos Parapan-Americanos

Restando alguns meses de preparação para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos de 2019, que ocorrerão em Lima, capital do Peru, entre 23 de agosto e 1° de setembro, a seleção brasileira feminina de vôlei sentado busca, com a ajuda de duas atletas goianas, a manutenção dos bons resultados em competições internacionais. Bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em...