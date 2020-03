Esporte Risco de queda incomoda elenco e direção do Tigre Com apenas nove pontos após nove jogos, clube colorado está dois pontos abaixo do Grêmio Anápolis, o último da faixa de classificação, e dois pontos acima do Goiânia, que abre a zona do descenso

Um olho na classificação, outro no rebaixamento. É assim que o Vila Nova se prepara para a reta final do Campeonato Goiano. Com apenas nove pontos após nove jogos, o Tigre está dois pontos abaixo do Grêmio Anápolis, o último da faixa de classificação, e dois pontos acima do Goiânia, que abre a zona do descenso.Apesar da proximidade com a zona de rebaixamento, a dire...