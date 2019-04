Esporte Rio Verde recebe 55ª edição dos Jogos Universitários de Goiás São esperados mais de 600 atletas, de 14 universidades goianas. Evento é parte do calendário da Conferência Central dos Jogos Universitários Brasileiros de Quadras

Os Jogos Universitários do Estado de Goiás (JUGs) chega a sua 55ª edição em 2019. Rio Verde voltará a sediar o evento, que é considerado como a porta de entrada para a profissionalização do esporte. São esperados mais de 600 atletas, de 14 universidades goianas. O JUGs será disputado entre os dias 17 e 21 de abril. A cidade do sudoeste goiano vai receber atletas...