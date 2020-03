Esporte Rio Verde fica no grupo B em sorteio do Goianão Divisão de Acesso 2020 Equipe está junto de Jataiense, Aparecida e Inhumas, enquanto que no grupo A ficaram Goiatuba, Itumbiara, Morrinhos e Novo Horizonte

A Federação Goiana de Futebol (FGF) realizou na tarde de quarta-feira (4) o sorteio dos grupos para a disputa do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso para este ano. A competição começará no dia 16 de maio. Em 2020 os oito clubes integrantes do Campeonato são: Aparecida, Goiatuba, Inhumas, Itumbiara, Jataiense de Jataí, Morrinhos, Novo Horizonte de Ipameri e Rio ...