Esporte Rio vai enviar representante ao GP de Mônaco para negociar com a Fórmula 1

Os empresários do consórcio Rio Motorsport, responsável pelo projeto do novo autódromo do Rio, vão se reunir na próxima semana com o chefão da Fórmula 1, Chase Carey, para avançar na tentativa de fazer a cidade ser a futura sede do GP do Brasil. O encontro está marcado para Montecarlo, onde a categoria realiza no domingo, dia 25, a sexta etapa da temporada 2019, o GP d...