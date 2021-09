Esporte Rio pode ser candidato à sede do Mundial de Clubes de 2021, diz secretário A competição está prevista para ser disputada entre 9 e 19 de dezembro

Secretário de Fazenda e de Planejamento do município do Rio de Janeiro, Pedro Paulo confirmou, nesta quinta-feira (16), que há debate sobre a possibilidade de a cidade ser candidata à sede do Mundial de Clubes deste ano. A movimentação acontece em meio à busca da Fifa por um novo anfitrião para o torneio, após a desistência de Tóquio, no Japão. A decisão de Tóquio...