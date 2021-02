Esporte Richarlison marca, Everton vence Liverpool e quebra tabu de 21 anos A última vez que o Everton levou a melhor na casa do Liverpool foi em setembro de 1999

O Everton venceu o Liverpool por 2 a 0, neste sábado (20), em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Richarlison e Sigurdsson marcaram. O resultado acabou com um tabu de mais de 20 anos do Everton sem vencer o Liverpool em Anfield, estádio dos Reds. A última vez que o Everton levou a melhor na casa do Liverpool foi em setembro de 1999, há mais de 21 ...