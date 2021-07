Esporte Richarlison decide, e Brasil se classifica em 1º no futebol nas Olimpíadas O atacante do Everton, da Inglaterra, chegou à artilharia da competição, com 5 gols

Em um jogo difícil por causa da retranca do adversário, a seleção brasileira venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 pelo torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. Os gols foram de Matheus Cunha e Richarlison (2). O atacante do Everton, da Inglaterra, chegou à artilharia da competição, com 5 gols. Com o resultado, terminou o Grupo D na primeira posição e agor...