Esporte Richard ressalta trabalho de atacantes para acabar com jejum de gols pelo Vila Nova na Série B Jovem afirmou que fim de má fase dos homens de frente da equipe colorada "é questão de tempo" e se mostrou tranquilo com nova função proposta pelo técnico Eduardo Baptista

No Vila Nova há pouco mais de um mês, o atacante Richard tomou conta de uma das posições no setor ofensivo colorado com o técnico Eduardo Baptista. Ainda sem balançar as redes pelo Tigre, o jovem, de apenas 19 anos, natural de Barão, no interior gaúcho, que chegou por empréstimo do Internacional até o fim do ano, reconheceu, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (...