Esporte Richard Pound, membro do COI, diz que Jogos de Tóquio serão adiados pelo coronavírus "Na base das informações que o COI têm, o adiamento foi decidido", disse ele em entrevista ao USA Today

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 devem ser o próximo evento esportivo a sofrerem com a pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Segundo o jornal norte-americano USA Today, o canadense Dick Pound, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), revelou em entrevista que as competições no Japão terão o anúncio de adiamento em breve. A solução mais provável é r...