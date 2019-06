Esporte Richard comemora oportunidade no futebol

De origem humilde, o atacante Richard Luca comemora a possibilidade de conhecer vários locais do mundo por meio do futebol. Depois de morar no México, agora vive na Europa e já aproveitou para conhecer pontos turísticos da Geórgia e também apreciar a culinária local.“Costumo dizer que saí do lixão para conhecer o mundo. Fui criado no Parque Santa Cruz, no lixão aprend...