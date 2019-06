Esporte Richard comemora boa fase pelo Vila Nova e importância de insistência por gols na Série B Atacante foi utilizado em diferentes funções pelo técnico Eduardo Baptista na competição nacional e se disse "confortável" com as atribuições

Um dos destaques do Vila Nova na reta final de jogos antes da parada da Série B do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa América, o atacante Richard serviu como trunfo do técnico Eduardo Baptista na montagem do time. Até a partida contra o Londrina, na 6ª rodada, quando o Tigre perdeu por 1 a 0 no Estádio Serra Dourada, o jovem, de 23 anos, vindo ...