Esporte Ricardo Zonta domina e vence primeira prova da Stock Car 2020, em Goiânia Piloto paranaense largou na pole position e segurou a posição para conquistar primeira vitória da Toyota na categoria

Dominante nos primeiros quilômetros rodados na temporada 2020 da Stock Car, o piloto paranaense Ricardo Zonta largou na pole position e confirmou a posição com uma corrida consistente neste domingo (26), no Autódromo de Goiânia, na primeira de duas corridas da 1ª etapa do campeonato. Foi a primeira vitória da estreante Toyota na categoria. Logo de início, Ricard...