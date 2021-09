Esporte Ricardo Teixeira tem derrota no CAS e segue banido do futebol pela Fifa Com a decisão publicada nesta terça (14), fica confirmada a pena aplicada ao dirigente brasileiro, que renunciou à presidência da CBF em março de 2012

A CAS (Corte Arbitral do Esporte) negou a apelação feita por Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, contra a decisão da Fifa de bani-lo do futebol pelo resto da vida. Em julho de 2019, o Comitê de Ética da entidade também aplicou uma multa de 1 milhão de francos suíços pela violação do artigo 27 do Código de Ética, que trata de suborno. Com a decisão publicada nesta ...