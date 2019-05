Esporte Ricardo Oliveira elogia interino do Atlético-MG e exalta: 'Ele sabe montar time' Segundo o artilheiro, o diferencial do treinador é a facilidade que ele tem para transmitir o que quer passar aos seus jogadores

O atacante Ricardo Oliveira elogiou nesta quinta-feira (9) o trabalho do técnico interino Rodrigo Santana à frente do time do Atlético-MG, vencedor das quatro últimas partidas que realizou e atual líder isolado do Campeonato Brasileiro. "Nós estamos muito felizes e animados com o que está acontecendo. Estamos conseguindo mostrar uma versão diferente, de repente ...