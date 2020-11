Esporte Ricardo Maurício vence 10ª etapa em Goiânia e embola briga por título Piloto paulista usou estratégia nos boxes para assumir liderança e vencer pela segunda vez na capital goiana

Com estratégia e ritmo forte, o piloto paulista Ricardo Maurício (Eurofarma RC) faturou a 10ª etapa da Stock Car, realizada neste sábado (21) no Autódromo de Goiânia. A vitória veio após janela de paradas nos boxes com Ricardo Maurício superando Guilherme Salas, que terminou a prova na segunda posição, seguido do tricampeão Daniel Serra. Uma batida logo no início...