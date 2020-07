Esporte Ricardo Maurício sofre punição e Barrichello assume liderança da Stock Car Piloto da Eurofarma-RC foi penalizado por atitude antidesportiva na segunda corrida e caiu para 13ª colocação

Rubinho Barrichello é o novo líder da Stock Car 2020. O piloto paulista se beneficiou de uma penalização sofrida por Ricardo Maurício, que fez com que o então líder perdesse nove posições na segunda corrida da primeira etapa. De acordo com a direção da prova, Ricardo Maurício perdeu 20 segundos no tempo de prova por atitude antidesportiva em uma disputa com Th...