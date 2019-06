Esporte Ricardo Maurício e Thiago Camilo vencem em Londrina e acirram disputa pela ponta Maurício acirra briga pelo título; Camilo conquista quarto pole da temporada

Ricardo Maurício e Thiago Camilo foram os grandes vencedores do fim de semana da etapa de Londrina da Stock Car, faturando as duas provas do dia. Ganhador da segunda corrida, além da competência, Maurício também contou com a sorte e se aproximou da luta pelo título com os abandonos de Rubens Barrichello na primeira prova e de Daniel Serra na segunda. Agora, Daniel...