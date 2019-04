Esporte Ricardo Goulart terá de passar por artroscopia e vai desfalcar o Palmeiras Atacante deve ficar fora dos gramados por cerca de dois meses. O clube confirmou a lesão após exame realizado nesta segunda-feira (29)

O atacante Ricardo Goulart, do Palmeiras, será desfalque do time por cerca dois meses. O jogador sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito no último domingo, durante a vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e terá de ser submetido a uma nova artroscopia para poder voltar a atuar pela equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. Contrat...