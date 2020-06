Esporte Ricardo Goulart avança em processo de naturalização para tentar jogar Mundial do Catar Meia-atacante que passou pelo Goiás em 2012 terá nome chinês e tentará estar na Copa do Mundo em 2022 com a camisa da China

O atacante Ricardo Goulart, ex-Goiás, que atua no Guangzhou Evergrande, tomou decisão importante pelo sonho de jogar uma Copa do Mundo. A camisa que o paulista de 29 anos deve vestir até tem detalhes na cor amarela do Brasil, mas o vermelho é predominante e pela China o jogador pode realizar a meta de participar de um Mundial. Ricardo Goulart já terminou o processo de ...