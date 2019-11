Esporte Ricardo Barbosa não será candidato à presidência do Vila Nova Atual vice-presidente do time colorado desistiu de oficializar campanha, após Lélio Júnior não ter conseguido registrar candidatura à presidência do Conselho Deliberativo

O atual diretor de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, está com caminho livre para se tornar presidente do clube colorado na eleição do dia 4 de dezembro. O vice-presidente do Tigre e diretor das categorias de base, Ricardo Barbosa, disse que não vai concorrer à presidência executiva. O dirigente disse ao POPULAR no dia 1º de novembro que ‘tudo indicava’ que ele seria cand...