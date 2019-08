Esporte Revezamentos do atletismo dão show e garantem mais 2 ouros para o Brasil no Pan

O atletismo brasileiro conquistou três medalhas de ouro nesta sexta-feira nos Jogos Pan-Americanos e chegou a cinco no total. As equipes de revezamento 4x100 metros rasos, masculina e feminina, e Ederson Vilela, nos 10.000m, subiram no lugar mais alto do pódio. Antes, Darlan Romani, do arremesso de peso, e Alison dos Santos, dos 400m com barreiras, já haviam sido campeões e...