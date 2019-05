Esporte Revelado pelo Goiás, Rafael Toloi trata lesão no clube Atualmente no futebol italiano, jogador passa férias em Goiânia e se recupera de cirurgia no tornozelo

Zagueiro revelado pelo Goiás, Rafael Toloi, de 28 anos, atualmente jogador da Atalanta/ITA, está de férias em Goiânia e aproveitou para continuar tratamento nas dependências do clube esmeraldino após sofrer lesão no tornozelo, em abril. No CT Edmo Pinheiro, o jogador passou a tarde na academia e foi recepecionado por dirigentes do esmeraldino, como Hailé Pinheiro, presidente d...