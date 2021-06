Esporte Reunião vai discutir possível saída de Wagner Lopes do Vila Nova Diretoria colorada deve conversar com treinador nesta quinta-feira (24), após retorno de Aracaju-SE

Atualizada às 14h46 de 24/6/2021 O técnico Wagner Lopes vive momento de pressão no comando do Vila Nova, e se tornou real a possibilidade de mudança no comando da equipe colorada. Uma reunião nesta quinta-feira (24) deve definir a saída do treinador, um dia antes do clássico contra o Goiás. As principais justificativas para a mudança no comando técnico são a irregular...