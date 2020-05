A reunião entre o governo de Goiás e os representantes dos clubes goianienses, da Federação Goiana de Futebol e da arbitragem goiana, entre outros participantes, teve bate boca entre os presidentes de Goiás e Atlético-GO e terminou com a definição de que o retorno de atividades individuais será discutido no Centro de Operações Emergenciais (COE) nesta quarta-feira (27), às 15h, por videoconferência. O governador Ronaldo Caiado criticou os treinos realizados no centro de treinamento do clube rubro-negro.

A sugestão do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, foi de que um representante dos clubes participe da reunião do COE e a sugestão é de que seja um médico de um clube favorável ao retorno dos treinos, para haver o contraponto e a explicação dos termos. O secretário criticou o trabalho coletivo que já foi feito pelo Atlético-GO e disse que esse tipo de atividade não pode ser feita. Ele também descartou a volta aos treinos ainda em maio.

Outros especialistas da secretaria de Saúde estavam na reunião. Houve a opinião de que é necessária a espera de um parecer do COE sobre os protocolos dos clubes.

O governador Ronaldo Caiado disse que o vídeo não condiz com o protocolo apresentado pelo Atlético-GO, e que essa atitude não dá segurança ao clube e ao jogador. "É preciso achar uma forma de preservar os familiares e as pessoas de convívio íntimo dos jogadores", frisou Ronaldo Caiado, que pediu ao presidente Adson Batista para aguardar a reunião com o COE nesta quarta-feira (27).

Presidente do Goiás, Marcelo Almeida foi o primeiro a falar na reunião e, em meio à explicação de que tem temor em relação à repercussão negativa se houver um eventual caso de infecção de jogadores após retorno aos treinos, foi interrompido pelo presidente do Atlético, Adson Batista, que disse discordar do que o esmeraldino falava. Os dois discutiram por um tempo enquanto os outros participantes ouviam.

Marcelo Almeida se posicionou com cautela e disse que só quer voltar aos treinos se houver entendimento das autoridades de que é possível, mas descreveu o protocolo do Goiás e reforçou que é seguro.

Adson Batista cobrou a liberação pela volta aos treinos, disse que assume qualquer responsabilidade pela condição dos atletas e a segurança do grupo de trabalho. O dirigente, que autorizou atividades no CT do clube nestas segunda e terça-feira, disse que é contrário ao que pensa Marcelo Almeida e falou que o protocolo rubro-negro é rigoroso.

Adson falou sobre liberdade individual e citou que igrejas já podem funcionar e que jogadores do Atlético assinaram termo de responsabilidade para cumprir as regras.

Presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo concordou com Adson Batista e disse que a liberação de voltar tem que ser aliada aos protocolos de segurança.

O Goiânia, por meio do presidente Alexandre Godoi, disse não ter interesse em voltar se não houver previsão de competições.

Presidente da FGF, André Pitta avisou que não há previsão para que o Goianão volte, mas que isso não impediria os clubes de retomarem suas atividades. Marçal Filho, do sindicato dos jogadores, e Luciano Joka, do sindicato dos árbitros, foram contrários à volta no momento.

O deputado estadual Vinícius Cirqueira, que é vice-presidente do Vila Nova, pediu a liberação para que cada clube tenha a liberdade de decidir se volta ou não aos treinos e disse que os times terão protocolos sérios para conter a infecção pelo novo coronavírus.

Também deputado estadual, Henrique Arantes (MDB) defendeu a volta aos treinos.

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB) participou da reunião também.