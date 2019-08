Esporte Reunião pela volta de Neymar ao Barcelona termina sem acordo em Paris Enquanto isso, o atleta está em Portuga e registrou nas redes sociais a sua presença em um show da cantora Paula Fernandes

Dirigentes do Barcelona viajaram à França nesta terça-feira para tentar finalizar a contratação de Neymar, mas o acordo ainda não foi concretizado. As conversas vão continuar. A intenção dos representantes do time espanhol na reunião com o brasileiro Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, é avançar em uma troca envolvendo o atacante pelo meia Philippe Coutinho. ...