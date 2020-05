Esporte Reunião do Carioca aprova jogos fora do Rio, mas Flu e Botafogo contestam medida Como a medida não teve votos favoráveis de Botafogo e Fluminense, esses clubes defenderam que a medida só poderia ser implementada em caso de unanimidade

Um dia após o encontro com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) se reuniu, nesta segunda-feira, com os clubes participantes do Campeonato Carioca, em um conselho arbitral que indicou a possibilidade de a competição, ao ser retomada, ter jogos disputados fora do Estado por causa da pandemia do coronavírus. ...