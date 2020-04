Uma reunião, por videoconferência, está agendada para hoje, às 15 horas, entre representantes da CBF e da Comissão Nacional de Clubes. Em pauta, estarão assuntos que envolvem os caminhos que o futebol vai seguir no País em meio à pandemia do coronavírus. Uma discussão é o retorno aos treinos.

Ontem, o ministro da saúde, Nelson Teich, disse que o governo federal estuda a liberação dos jogos para maio, sem presença de público.

“Existe um pedido para avaliar o retorno de jogos sem público, da CBF. Isso é uma coisa que estamos avaliando. Nem tudo o que a gente avalia é para ser definido. Não é coisa definida ainda. Mas são algumas iniciativas que, de alguma forma, poderiam trazer uma rotina um pouco melhor para o dia a dia das pessoas”, disse o ministro.

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, representará o Goiás na reunião de hoje com CBF e demais clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

O dirigente até considera a possibilidade de apresentar na reunião os números de casos do coronavírus em Goiás, como justificativa para retorno aos treinos. “Mas e se eu voltar, será que outros estados vão? Difícil. O cenário é muito diferente pelo País. Não vai adiantar só treinar, treinar e treinar. Eu preciso jogar. Não temos essa certeza e vamos nos enquadrar na unanimidade que será definida na reunião de amanhã (hoje). Se for para não voltar, adiamos o retorno”, avisou Marcelo Almeida.

O representante do Atlético na reunião será o presidente Adson Batista, que quer um retorno seguro e baterá nesta tecla. Para o Dragão, voltar nos primeiros dias do próximo mês (maio) já está de bom tamanho.

Dirigentes do Vila Nova não participarão da reunião. O Tigre, assim como outros clubes da Série C, será representado pelo presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior.

Outras duas pautas serão debatidas na reunião entre clubes e CBF: congelamento do Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e mudança no formato de pagamento dos direitos de transmissão dos jogos pela Rede Globo.