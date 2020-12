Esporte Retrospectiva: as despedidas de 2020 no esporte Covid-19 vitimou personalidades ligadas ao esporte, mas o ano também foi de despedida a grandes ídolos por outros motivos

A pandemia da Covid-19 vitimou mais de um milhão de pessoas no mundo em 2020 e levou a vida de pessoas de todas as classes, gêneros e de diversas faixas etárias. O esporte sofreu perdas para a doença em um ano de partidas de grandes ídolos por outras causas além da doença causada pelo Sars-CoV-2. O mundo do futebol chorou a morte de Diego Maradona, aos 60 anos, ...