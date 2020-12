Esporte Retrô 2020: no Vila Nova, temporada de reconstrução sob novo comando Mesmo com dificuldades, equipe chegou ao fim do ano com boas chances de concluir o objetivo principal de 2020, que ficou para 2021

Após um ano sofrido com o rebaixamento para a Série C, o Vila Nova iniciou temporada de reconstrução sob novo comando. O conselheiro Hugo Jorge Bravo se tornou presidente executivo e recebeu a missão de retornar a equipe para a Série B. O time colorado contava com a força da torcida para viabilizar o clube financeiramente, mas a pandemia do coronavírus foi um duro golpe n...