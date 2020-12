Esporte Retrô 2020: futebol goiano em meio à pandemia Serra Dourada sem jogos, Jaraguá surpresa, Goianão paralisado, Camaleão em alta e Divisão de Acesso com apenas quatro equipes

A pandemia do coronavírus atingiu o futebol goiano em geral e contribuiu para que, pela primeira vez na história, o Estádio Serra Dourada ficasse um ano sem receber jogos de futebol. Apesar do impacto, 2020 trouxe algumas boas novidades para o cenário local. Leia também: Atlético-GO em retrospectiva Goiás em retrospectiva Vila Nova em retrospectiva Os três primeiros meses do futebol goiano em 2020 revelaram uma surp...