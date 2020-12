Esporte Retrô 2020: expectativas frustradas e fim de ano de sucessão no Goiás Eliminado precocemente das Copas e luta contra a queda no Campeonato Brasileiro

Após uma boa campanha no Brasileirão de 2019, o Goiás queria seguir crescendo no cenário nacional. As expectativas esmeraldinas foram frustradas e começaram com duros golpes das saídas do atacante Michael e posteriormente do meia Léo Sena. O time mostrou irregularidade de desempenho, foi eliminado de forma precoce das copas e ficou apenas com a terceira melhor c...