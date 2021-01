Esporte Retorno à 1ª Divisão estadual, estruturação da base e títulos: trajetória de Lucas Meira no Palmas Presidente do clube, outros quatro jogadores e piloto morreram neste domingo (24) em queda de aeronave que os levava para Goiânia, onde o time jogaria pela Copa Verde

O presidente do Palmas, Lucas Meira, que morreu neste domingo (24) em queda de avião que matou seis pessoas, assumiu o clube em 2017 em um cenário em que estava na 2ª Divisão do Campeonato Tocantinense e há 10 anos sem vencer o torneio. Além do dirigente, morreram os jogadores Lucas Praxedes (23), Guilherme Noé (28), Ranule (27) e Marcus Molinari (23) e o piloto Wagner Machado. O maior campeão tocantin...