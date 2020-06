Esporte Retomada de treinos: testes serão semanais no Goiás Foram oito pessoas infectadas por Covid-19 entre 60 testadas do grupo de trabalho esmeraldino

Jogadores e outros funcionários do Goiás que testaram negativo para o novo coronavírus farão testes PCR, de detecção do vírus, semanalmente, segundo o departamento médico esmeraldino. Em caso de surgimento de sintomas, o exame será feito imediatamente. Nesta quinta-feira (4), o clube divulgou que oito pessoas testaram posivito para Covid-19 após 60 testes feitos. A iniciativa de testagem semanal busca ter controle da situação do grupo ...