Esporte Reta final emocionante na Segundona do Campeonato Goiano Lutas por título, acesso e rebaixamento agitam torneio que dá vaga à elite do futebol goiano

Se há uma palavra para resumir a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano é equilíbrio. Tudo pode acontecer na reta final da competição, que terá sua penúltima rodada iniciada hoje com três partidas.O líder Anápolis pode confirmar acesso e título. Assim como o Trindade, lanterna, ainda tem chances de subir à 1ª Divisão se vencer e contar com uma combinação de resultados. ...