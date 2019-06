Esporte Restaurante em Goiânia promete descontos quando o Brasil ganhar ou a Argentina perder Promoção vale para a Copa do Mundo de futebol feminino e a Copa América masculina, que será disputada no Brasil; confira a programação dos jogos

A rede de restaurantes Detroit Steakhouse promete descontos em Goiânia para vitórias da seleção brasileira masculina, na Copa América, e para a feminina, que disputa a Copa do Mundo. A promoção se estende também para as derrotas da Argentina em ambas as competições, que serão transmitidas nos estabelecimentos. Segundo o comunicado, o Rodízio Detroit passará a cust...