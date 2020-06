Esporte Responsável por criar 3º uniforme do Vila Nova sonha com acesso De família colorada, Lucas Lara, de 17 anos, jogou como zagueiro na base do Tigre, não gosta de design, mas sonha em estudar Direito para se tornar delegado

O Vila Nova fez o dia do torcedor Lucas Lara mais feliz. Ou seria o contrário? O jovem de 17 anos foi responsável pela criação do terceiro uniforme do Tigre, divulgado nesta segunda-feira (29). Até a publicação desta matéria, mais de 300 camisas foram comercializadas e renderam quase R$ 40 mil aos cofres do clube. Lucas ficou sabendo que seu modelo havia si...