Responsável por 13 dos 27 pontos do Vila Nova, atacante quer seguir decisivo

O atacante Henan quer se manter decisivo nesta reta final da fase de grupos da Série C. Pelo Vila Nova, o artilheiro marcou seis vezes, que garantiram quase metade da atual pontuação da equipe colorada: 13 de 27 pontos. Os gols do jogador abriram vitórias ou foram os tentos que confirmaram triunfos do Tigre na competição nacional. “Me cobro bastante pela função que t...